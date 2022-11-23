Политолог раскрыл тайный смысл в появлении Орбана со скандальным шарфом

Появление венгерского премьер-министра Виктора Орбана в шарфе с изображением "Великой Венгрии" — это вызов. Так считает член молодёжной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин. Он считает это заявлением о том, что венгры идут по своему пути развития в составе Евросоюза и не согласны подчиняться диктату США.

"Орбан напомнил своим европейским и западным партнёрам, что Венгрия идёт по суверенному пути развития. <...> Когда остальные страны Европы прогнулись под интересы США и просто валят санкциями неугодные страны, в том числе Россию, Венгрия ведёт себя намного разумнее", — сказал Самонкин телеканалу "360".

Второе предположение Самонкина связано с тем, что отдельно взятые политики Запада, включая руководство Польши и Венгрии, следят за ходом российской спецоперации и посматривают на западные территории Украины, которые исторически принадлежали Речи Посполитой и переходили из рук в руки. Появление Орбана в шарфе с картой "Великой Венгрии", по мнению эксперта, можно считать намёком на то, что кусок Украины может попасть под венгерское влияние. Самонкин уверен, что США расценивают претензии западных стран на территорию Украины как предательство. Он задался вопросом, будут ли США вводить санкции против европейских государств.

"Это будет интересный феномен. Из Венгрии тоже попытаются сделать козла отпущения, как из Китая, Ирана и других стран, не согласных с нынешней политикой США. Орбан действует очень смело, но он уверен в поддержке своих избирателей. При этом он не сомневается, что Венгрия сохранит свой статус в сегодняшнем противостоянии России и Запада", — резюмировал политолог.

Ранее Лайф писал, что Украина потребовала извинений от Венгрии за скандальный шарф Орбана. Политик, надев аксессуар с напечатанной на нём картой "Великой Венгрии" на футбольный матч, якобы посягнул на территориальную целостность республики.