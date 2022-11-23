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23 ноября, 00:28

СМИ: Письмо о росте тарифов привело в ужас пенсионеров в Австрии

Heute: Пенсионеры в Австрии остались без денег из-за подорожания электроэнергии на 401%

Энергетический кризис в Австрии оставляет пенсионеров без средств к существованию. Об этом пишет местный портал Heute, приводя пример одной семьи из города Линца.

Чета пенсионеров живёт на минимальную пенсию. Недавно семья получила письмо от энергетической компании, в котором её предупредили о 401-процентном росте тарифа на электричество. Хотя уже сейчас пенсионерам приходится платить по 105 евро в месяц, что составляет около 6300 рублей.

"Мы получаем минимальные пенсии, и оплачивать такие счета мы не в состоянии. Я с ужасом жду счёта за электроэнергию в следующем году", рассказал собеседник издания.

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Freepik / syda-productions

Андрей Григорьев

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