СМИ: Письмо о росте тарифов привело в ужас пенсионеров в Австрии
Heute: Пенсионеры в Австрии остались без денег из-за подорожания электроэнергии на 401%
Энергетический кризис в Австрии оставляет пенсионеров без средств к существованию. Об этом пишет местный портал Heute, приводя пример одной семьи из города Линца.
Чета пенсионеров живёт на минимальную пенсию. Недавно семья получила письмо от энергетической компании, в котором её предупредили о 401-процентном росте тарифа на электричество. Хотя уже сейчас пенсионерам приходится платить по 105 евро в месяц, что составляет около 6300 рублей.
"Мы получаем минимальные пенсии, и оплачивать такие счета мы не в состоянии. Я с ужасом жду счёта за электроэнергию в следующем году", — рассказал собеседник издания.
Ранее сообщалось, что всё больше австрийцев хотят "истинного нейтралитета" по украинскому вопросу и требуют от канцлера Карла Нехаммера прекратить поддержку Киева, а также отменить бессмысленные санкции против России.
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