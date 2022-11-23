Аналитик рассказал, куда на Украине мог "пропасть" российский газ

Украина может под различными предлогами частично забирать транзитный российский газ, который предназначен для Молдавии. Об этом заявил эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя данные "Газпрома" об оседании российского газа в Незалежной.

Как отмел Юшков в интервью газете "Вечерняя Москва", Украина, скорее всего, на станет признавать свою вину, однако всё же стоит дождаться каких-то аргументированных заявлений со стороны украинского оператора газотранспортной системы. По мнению эксперта, Киев может переложить ответственность на "Газпром", который ей якобы недоплачивает за транзит.

Юшков напомнил, что по контракту "Газпром" должен прокачивать через Украину 109 миллионов кубометров в сутки, но качает всего 42-43 миллиона — через Суджу. При этом Украина может требовать оплаты за полный объём поставок и забирать часть газа, не получив денег, считает Юшков. Также, заявил он, Украина может сослаться на обстрелы инфраструктуры, оправдывая ситуацию с газом.

"Украина может сказать, что это результат обстрелов энергетической инфраструктуры. Обычно Украина не прокачивает физически весь газ. Они вдоль трубы забирают столько, сколько им нужно, а потом сами добывают газ на западе Украины и отдают его в трубу. Они могут заявить, что из-за обстрелов повреждён объект газодобычи или не было электроэнергии", — отметил Юшков.

Эксперт предположил, что "Газпром" посылает Молдавии какие-то сигналы. К тому же, если обнаружится, что Украина и правда забирает часть газа, транзит из России будет приостановлен. Юшков не исключил, что дело может дойти до "отключения" от газа и всей Европы, как в 2009 году. В этом случае газ будут получать только Венгрия, Сербия, Греция, Румыния и Северная Македония, учитывая "Турецкий поток".