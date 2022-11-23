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22 ноября, 23:31

Географическая сенсация: Бербок в несколько раз "увеличила" Землю

Бербок допустила оговорку о странах в "сотнях тысяч километров" от Германии

Глава МИД Германии Анналена Бербок повеселила участников климатического форума в Шарм-эль-Шейхе "сенсационным заявлением". В ходе выступления с трибуны она сказала, что существуют страны "за сотни тысяч километров от Германии", притом что окружность Земли составляет 40 075 километров.

Анналена Бербок делает "сенсационное" заявление. Видео @ Telegram / "Страна"

Впрочем, не исключено, что Бербок могла иметь в виду не прямое расстояние между городами, а траекторию, которая, как известно, может выстраиваться каким угодно образом и может быть сколь угодно запутанной и нелинейной.

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Ранее Бербок в "Твиттере" обвинила президента России Владимира Путина в том, что он упускает шанс остановить украинский конфликт. В ответ на это пользователи соцсети призвали её покинуть пост министра.

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ТАСС / Florian Gaertner

Анатолий Симоненко

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