Географическая сенсация: Бербок в несколько раз "увеличила" Землю
Бербок допустила оговорку о странах в "сотнях тысяч километров" от Германии
Глава МИД Германии Анналена Бербок повеселила участников климатического форума в Шарм-эль-Шейхе "сенсационным заявлением". В ходе выступления с трибуны она сказала, что существуют страны "за сотни тысяч километров от Германии", притом что окружность Земли составляет 40 075 километров.
Анналена Бербок делает "сенсационное" заявление. Видео @ Telegram / "Страна"
Впрочем, не исключено, что Бербок могла иметь в виду не прямое расстояние между городами, а траекторию, которая, как известно, может выстраиваться каким угодно образом и может быть сколь угодно запутанной и нелинейной.
Ранее Бербок в "Твиттере" обвинила президента России Владимира Путина в том, что он упускает шанс остановить украинский конфликт. В ответ на это пользователи соцсети призвали её покинуть пост министра.
ТАСС / Florian Gaertner