Минфин США разрешил поставлять российскую нефть в некоторые страны ЕС

Вашингтон разрешил проводить финансовые операции, связанные с поставками сырой нефти из России в Болгарию, Хорватию и ещё ряд не имеющих выхода к морю стран Евросоюза. Об этом говорится в разъяснениях к генеральной лицензии. Её опубликовал Минфин США.

Если существенной переработкой российской нефти займутся за пределами РФ, то потолок цен на чёрное золото установлен не будет, отметили также в американском ведомстве.

"В случае если сырая нефть существенно трансформировалась в юрисдикции, отличной от Российской Федерации… ценовой лимит больше не применяется (например, была переработана или прошла иную существенную трансформацию, в результате которой продукт теряет свою идентичность и трансформируется в новый продукт с новым названием, характеристикой и использованием)", — говорится в документе.

США также разрешили трансакции, связанные с разгрузкой российской нефти в экстренных ситуациях. К ним относятся риск для жизни экипажа и защита окружающей среды. В перечень разрешённых операций вошли безопасная постановка в док, стоянка на якоре, экстренный ремонт или спасение. При этом в американском ведомстве заявили, что потолок цен на нефть из России, планируемый странами G7, не отменяет уже введённого запрета на её ввоз в Штаты.