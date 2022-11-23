Диетолог назвала особо опасный для печени, но популярный продукт

Серьёзными нарушениями работы печени чревато не только употребление алкоголя. Вредно для этого органа увлечение человека салом. Об этом предупредила диетолог Анна Белоусова. По её словам, любовь к салу чревата таким воспалительным заболеванием, как неинфекционный гепатит.

"Сало — это гипержировой продукт. Такая еда всегда плохо действует на печень, потому что именно этот орган ответственен за переваривание жиров. После употребления сала печень начинает работать на износ, поэтому, если она была недостаточно здорова, такая еда может спровоцировать развитие неинфекционного гепатита", — сказала врач в интервью радио Sputnik.

Анна Белоусова советует относиться к салу как к деликатесу. Чтобы не попасть в больницу с больной печенью, не стоит есть его каждый день.

"Если вам привезли из деревни в подарок большой кусок сала, то сразу возникает желание каждый день съедать по кусочку. Такое систематическое употребление может закончиться операционным столом в больнице", — подчеркнула медик.