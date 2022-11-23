"Бросает вызов": Пушков дал оценку резкой смене политики Twitter при Маске

Новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск бросает вызов существовавшему ранее засилью "единомыслия" социальных сетей. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новую политику соцсети с отказом от полной блокировки пользователей.

"По сути, какие бы позиции ни занимал Маск по тем или иным вопросам, он бросает вызов стерильному единомыслию и либеральной диктатуре в мире соцсетей", — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По словам Пушкова, предшественник Маска — бывший руководитель Twitter Джек Дорси, забанивший Дональда Трампа, продвигал только ультралиберальную повестку. Сенатор отметил, что он превратил соцсеть в инструмент идейной диктатуры и предположил, что сейчас тот, глядя на новую политику, "испытывает рвотные позывы".