То, как Запад отреагировал на падение украинской ракеты в Польше, а также на заявления президента Украины Владимира Зеленского на этот счёт, показало, что Киеву будут готовы простить абсолютно всё. Правда, есть одно исключение: не простят ему ведение самостоятельных переговоров с Россией. Такое мнение высказал обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.

Он обратил внимание на то, что Зеленский, несмотря на недостаток информации сразу после инцидента с ракетами, сразу же "ухватился за возможность выпросить больше помощи" Запада — вплоть до применения пятой статьи Устава НАТО. Когда же в ситуации разобрались и Зеленскому дали понять, что этого не будет, тот получил "сигнал" о том, что не лишится поддержки Запада, "что бы ни делала" Украина.

"Исключение составят самостоятельные попытки Украины урегулировать конфликт дипломатическим путём", — считает Девлин.