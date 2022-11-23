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22 ноября, 23:47

В США назвали "непростительный" для Зеленского шаг

Обозреватель TAC Девлин: Запад не простит Киеву прямых переговоров с Россией

То, как Запад отреагировал на падение украинской ракеты в Польше, а также на заявления президента Украины Владимира Зеленского на этот счёт, показало, что Киеву будут готовы простить абсолютно всё. Правда, есть одно исключение: не простят ему ведение самостоятельных переговоров с Россией. Такое мнение высказал обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.

Он обратил внимание на то, что Зеленский, несмотря на недостаток информации сразу после инцидента с ракетами, сразу же "ухватился за возможность выпросить больше помощи" Запада — вплоть до применения пятой статьи Устава НАТО. Когда же в ситуации разобрались и Зеленскому дали понять, что этого не будет, тот получил "сигнал" о том, что не лишится поддержки Запада, "что бы ни делала" Украина.

"Исключение составят самостоятельные попытки Украины урегулировать конфликт дипломатическим путём", — считает Девлин.

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Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвиняли в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией.

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Telegram / Zelensky Official

Андрей Григорьев

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