Шкура тигра довела жителя Приморья до уголовного дела

Оперативники Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в Пожарском районе изъяли из незаконного оборота у одного из местных жителей останки особо ценных диких животных, сообщает пресс-служба местного главка МВД.

Оперативная съёмка с места обнаружения шкуры тигра. Видео @ МВД РФ

В частном доме в селе Верхний Перевал у 54-летнего подозреваемого были найдены шкура, череп и кости амурского тигра. Кроме того, мужчина хранил гранату и патроны калибра 7,62 мм.

Шкура и кости незаконно убитого амурского тигра. Фото @ МВД РФ

Специалисты АНО "Центр Амурский тигр" определили, что изъятые шкура и кости принадлежат двум особям амурского тигра, а этот вид занесён в Красную книгу РФ. Сумму причинённого ущерба оценили в 5 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса РФ, подозреваемому грозит до семи лет тюремного заключения, а также крупный денежный штраф.