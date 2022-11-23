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23 ноября, 02:16

Шкура тигра довела жителя Приморья до уголовного дела

В доме у жителя Приморья нашли шкуру и череп амурского тигра

<p>Шкура и кости незаконно убитого амурского тигра. Обложка @ ГУ МВД по Приморскому краю</p>

Шкура и кости незаконно убитого амурского тигра. Обложка @ ГУ МВД по Приморскому краю

Оперативники Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в Пожарском районе изъяли из незаконного оборота у одного из местных жителей останки особо ценных диких животных, сообщает пресс-служба местного главка МВД.

Оперативная съёмка с места обнаружения шкуры тигра. Видео @ МВД РФ

В частном доме в селе Верхний Перевал у 54-летнего подозреваемого были найдены шкура, череп и кости амурского тигра. Кроме того, мужчина хранил гранату и патроны калибра 7,62 мм.

Шкура и кости незаконно убитого амурского тигра. Фото @ МВД РФ

Шкура и кости незаконно убитого амурского тигра. Фото @ МВД РФ

Специалисты АНО "Центр Амурский тигр" определили, что изъятые шкура и кости принадлежат двум особям амурского тигра, а этот вид занесён в Красную книгу РФ. Сумму причинённого ущерба оценили в 5 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса РФ, подозреваемому грозит до семи лет тюремного заключения, а также крупный денежный штраф.

За 2021 год численность амурских тигров выросла на треть

За 2021 год численность амурских тигров выросла на треть

Ранее двое хабаровчан попались на том, что незаконно вылавливали рыбу, добывали и перерабатывали чёрную икру. У браконьеров изъяли больше 80 килограммов этого дорогого продукта. Злоумышленники планировали наладить продажу.

Анатолий Симоненко

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