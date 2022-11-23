В Турции в районе Стамбула произошло землетрясение магнитудой 5,9
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9. Подземные толчки ощущались в Стамбуле и нескольких районах вокруг него. Об этом сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям.
Колебания земной коры зарегистрированы в 04:08 местного времени (совпадает с мск). Эпицентр находился в уезде Дюздже, очаг залегал на глубине 6,8 км. Есть ли какие-либо последствия, выясняют экстренные службы.
Лайф рассказывал, что накануне на Камчатке одно за другим произошло два землетрясения, и тоже магнитудой почти 6,0. Обошлось без пострадавших и разрушений.
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