Внедорожник спикера сахалинской Думы въехал в две машины

В Ногликском районе Сахалинской области на 601-м км трассы Южно-Сахалинск — Оха в ДТП попал автомобиль председателя Думы Сахалинской области Елены Касьяновой. По предварительным данным, водитель машины Toyota Land Cruiser, в котором находилась глава местного парламента, спровоцировал аварию с участием ещё двух автомобилей. Есть пострадавшая — пассажир одной из машин.

Последствия ДТП с участием авто главы Облдумы Сахалина. Фото © ASTV.ru / УГИБДД по Сахалинской области

Как сообщает ASTV.ru со ссылкой на областное управление ГИБДД, по предварительным данным, 52-летний водитель машины Касьяновой проигнорировал знак "Обгон запрещён", выехал на полосу встречного движения и не учёл боковой интервал с попутной машиной "УАЗ-Патриот". В результате с ней произошло столкновение, а потом авто председателя парламента столкнулось со встречным автомобилем Isuzu Wizard. Там и находилась 55-летняя женщина-пассажир, которая стала единственной пострадавшей.

Последствия ДТП с участием авто главы Облдумы Сахалина. Фото © ASTV.ru / УГИБДД по Сахалинской области

"На месте происшествия выявлены неудовлетворительные дорожные условия, а именно наличие зимней скользкости. Проводится проверка", — добавили в ГИБДД.

Глава Облдумы Елена Касьянова ехала в Оху в командировку. В своём Telegram-канале спустя несколько часов после аварии она написала, что пострадавшая доставлена в больницу, её жизни ничего не угрожает. Спикер добавила, что она позаботится, чтобы потерпевшей оказали необходимую помощь. Она также добавила, что ситуация находится на контроле в ГИБДД, виновник будет установлен и понесёт соответствующее наказание.