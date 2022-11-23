В Европе уточнили "красную черту" для цен на газ

Европейская комиссия подготовила справку, в которой предложила установить потолок цен на природный газ. Там считают, что это должен быть уровень около $3000 за тысячу кубометров (275 евро за МВт•ч — $2922 за тысячу кубометров по текущему курсу) на эталонном хабе региона — нидерландском TTF.

Речь идёт о самых популярных контрактах — на месяц вперёд. Этот потолок пока был превышен только один раз — в этом году, с 22 по 26 августа.

"Именно этот ценовой пик был принят в качестве ориентира для чрезмерно высоких цен, на предотвращение которых направлен предлагаемый механизм", — поясняется в справке Еврокомиссии.

Там считают, что нужно создать инструмент для автоматического вмешательства в работу газового рынка в случае резкого роста цен. Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года.