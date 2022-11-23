Аналитик спрогнозировал, до какой отметки подрастёт доллар к концу года

Доллар в начале недели вырос и укрепился из-за ухудшения ожиданий инвесторов от мировой экономики. Такое мнение высказал главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Опасения же участников торгов по его мнению, связаны с ситуацией в Китае, где вводятся дополнительные карантинные ограничения в связи с распространением ковида.

"В результате инвесторы обратили внимание на защитные активы, одним из которых являются казначейские облигации США, что привело к перетоку ликвидности из рынков акций различных регионов и товарных рынков в доллар и долларовые консервативные активы", — рассказал Зварич агентству "Прайм".

По мнению аналитика, американская валюта может продолжить рост при выходе слабых макроэкономических данных по Европе и США — это снова ухудшит ожидания инвесторов. Слабость рынка энергоносителей скорее всего укрепит доллар на отметке 60-61 рубля, а к концу 2022 года выведет его на уровень 65 рублей.