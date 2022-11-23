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23 ноября, 02:41

Аналитик спрогнозировал, до какой отметки подрастёт доллар к концу года

Аналитик Зварич: Ухудшение ожиданий инвесторов в экономике повышает курс доллара

Доллар в начале недели вырос и укрепился из-за ухудшения ожиданий инвесторов от мировой экономики. Такое мнение высказал главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Опасения же участников торгов по его мнению, связаны с ситуацией в Китае, где вводятся дополнительные карантинные ограничения в связи с распространением ковида.

"В результате инвесторы обратили внимание на защитные активы, одним из которых являются казначейские облигации США, что привело к перетоку ликвидности из рынков акций различных регионов и товарных рынков в доллар и долларовые консервативные активы", — рассказал Зварич агентству "Прайм".

По мнению аналитика, американская валюта может продолжить рост при выходе слабых макроэкономических данных по Европе и США — это снова ухудшит ожидания инвесторов. Слабость рынка энергоносителей скорее всего укрепит доллар на отметке 60-61 рубля, а к концу 2022 года выведет его на уровень 65 рублей.

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Ранее Лайф писал, что ЦБ разрешил уполномоченным банкам и ВЭБ.РФ вывозить наличную валюту свыше $10 тысяч. Также они смогут вывозить сумы для других случаев, не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов.

Обложка ©

Агентство "Москва" \ Игорь Иванко

Арина Родионова

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