Разведка подтвердила нехватку электроэнергии в городе Запорожье
РИА "Новости": Разведка подтвердила, что в городе Запорожье дефицит электроэнергии
Российские разведчики зафиксировали в городе Запорожье, подконтрольном Киеву, дефицит электроэнергии после начала российских ударов. По ночам там сейчас куда темнее.
Как сообщает РИА "Новости", по словам командира разведгруппы с позывным Гума, приборы ночного видения фиксируют перемещение украинских военных и техники. Также хорошо видны огни населённых пунктов. По его словам, с российских позиций заметны удары по объектам, вследствие чего над Запорожьем нередко можно увидеть дым. Гума также сообщил об увиденном им четыре дня назад запуске ракет HIMARS с украинской стороны: было два залпа по шесть зарядов.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Запорожье, а также нанесли удар по производственным цехам на территории завода "Мотор Сич", в которых проводился ремонт авиатехники.
Агентство "Москва"