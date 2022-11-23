Разведка подтвердила нехватку электроэнергии в городе Запорожье

Как сообщает РИА "Новости", по словам командира разведгруппы с позывным Гума, приборы ночного видения фиксируют перемещение украинских военных и техники. Также хорошо видны огни населённых пунктов. По его словам, с российских позиций заметны удары по объектам, вследствие чего над Запорожьем нередко можно увидеть дым. Гума также сообщил об увиденном им четыре дня назад запуске ракет HIMARS с украинской стороны: было два залпа по шесть зарядов.