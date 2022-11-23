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Что известно о львовских десантниках, расстрелявших российских солдат в Макеевке

Личности предполагаемых виновников расстрела военнопленных уже установлены, однако подразделение, за которым закреплены эти люди, может быть причастно к другим военным преступлениям.

Опубликовано 23 ноября 2022, 01:40
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Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Joint Multinational Training Group-Ukraine

Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Joint Multinational Training Group-Ukraine

Расстрел в Макеевке

18 ноября Минобороны России потребовало от международного сообщества расследовать расстрел 12 военных ВС РФ в Донбассе.

— Казнь российских военнопленных не первое и не единичное военное преступление. Это распространённая практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями, заявили в МО РФ.

Кадр с расправой украинских солдат над пленными российскими военными. Фото © T.me / SHOT

Кадр с расправой украинских солдат над пленными российскими военными. Фото © T.me / SHOT

По поводу инцидента также высказался офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он вспомнил, что подразделение, в котором, предположительно, служат все украинские военные, причастные к расстрелу российских военнопленных, давно известно. Речь идёт о 80-й отдельной десантно-штурмовой "львовской" бригаде ВДВ, едва не уничтоженной на Луганщине в 2014 году.

В далёком 2014 году я лично обеспечивал безопасность гуманитарной колонны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.), которая прибыла в луганский аэропорт для эвакуации своих военнослужащих. Никто не расстреливал и не издевался над ними. Представители 80-й ОДШБр забрали своих и увезли. 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ после содеянного в Макеевке, ЛНР, станет теперь целью номер один для наших военнослужащих

Андрей Марочко

Офицер Народной милиции ЛНР

В далёком 2014 году я лично обеспечивал безопасность гуманитарной колонны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.), которая прибыла в луганский аэропорт для эвакуации своих военнослужащих. Никто не расстреливал и не издевался над ними. Представители 80-й ОДШБр забрали своих и увезли. 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ после содеянного в Макеевке, ЛНР, станет теперь целью номер один для наших военнослужащих
В далёком 2014 году я лично обеспечивал безопасность гуманитарной колонны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.), которая прибыла в луганский аэропорт для эвакуации своих военнослужащих. Никто не расстреливал и не издевался над ними. Представители 80-й ОДШБр забрали своих и увезли. 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ после содеянного в Макеевке, ЛНР, станет теперь целью номер один для наших военнослужащих

Также 80-я ОДШБр известна тем, что стала одним из первых соединений, уничтоженных на территории донецкого аэропорта. Подразделение было заблокировано на нижних этажах нового терминала аэропорта вместе с частями трёх других соединений — 79-й, 81-й и 95-й бригад ВДВ. При этом только части 80-й бригады ВДВ ВСУ пытались бежать с территории аэропорта под прикрытием раненых и бросали на верную смерть других военных Украины.

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Потери ВСУ на Украине

С начала спецоперации России на Украине 80-я бригада ВСУ была переброшена в Харьков из Львова, где регулярно участвовала в учениях, проводимых под контролем сил США и НАТО. Причём "натаскивать" наиболее боеспособные подразделения по стандартам НАТО ВСУ начали задолго до начала конфликта на юго-востоке Украины. Ещё в 2000 году "львовская" бригада ВДВ принимала участие в учениях Peaceshield 2000 в Яворове, на западе страны. Там украинские десантники перенимали опыт у военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США.

Командующий Национальной гвардией армии Калифорнии генерал-майор Лоуренс Хаскинс обращается к своим солдатам, участвующим в учениях Rapid Trident 16 в Международном центре поддержания мира и безопасности в Яворове, Украина. Фото © army.mil

Командующий Национальной гвардией армии Калифорнии генерал-майор Лоуренс Хаскинс обращается к своим солдатам, участвующим в учениях Rapid Trident 16 в Международном центре поддержания мира и безопасности в Яворове, Украина. Фото © army.mil

После начала СВО львовские десантники стали одними из первых, кого зарубежные инструкторы прибыли обучать новым приёмам боя. В начале марта десантники проходили обучение и переподготовку для ведения "боевых действий в ограниченном пространстве и условиях численного превосходства противника" на том же Яворовском полигоне в Львовской области, где 22 года назад подразделение училось воевать у военных из США. Обучение завершилось 13 марта, когда по территории полигона нанесли удар самолёты российской авиации. Под обломками казарм и оружейных помещений погибло не менее 180 человек, включая 30 иностранных инструкторов.

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Макеевка на карте

В первые две недели мая 2022 года 80-я ОДШБр понесла самые крупные потери за всё время существования подразделения. Удары ВС РФ по ВСУ в районах Харьковской области привели к тому, что 1-й, 2-й и отдельный 87-й десантно-штурмовые батальоны, а также отдельный гаубичный артиллерийский дивизион бригады были уничтожены практически наполовину. Одномоментная потеря такого количества личного состава привела к тому, что подразделение на некоторое время перестало функционировать.

По данным собеседников Лайфа в зоне проведения СВО, высокие потери в 80-й ОДШБр привели к тому, что командир соединения полковник Игорь Скибюк едва не попал под трибунал. К боям в Макеевке подразделение подходило после двух волн всеобщей мобилизации на Украине. Однако мобилизация резервистов, как и никогда не служивших в армии мужчин, делу не помогла: подразделение продолжало нести большие потери от огня российской артиллерии, авиации и сил специального назначения.

Военнослужащий РФ во время стрельбы из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащий РФ во время стрельбы из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

По данным собеседников Лайфа в зоне проведения СВО, в боях под Макеевкой 80-я ОДШБр из Львова оказалась в настолько разношёрстном составе, что командиры батальонов не всегда понимали, какой именно опыт имеют украинские военные. Для "поддержания дисциплины" в десантную бригаду были направлены добровольцы и мобилизованные с криминальным прошлым, ранее зачисленные в 103-ю, 105-ю, 113-ю бригады территориальной обороны, а также "спецподразделение" под названием "Кракен", сформированное из идейных нацистов и экстремистов всех мастей.

Однако усиление не помогло повысить боевую эффективность: 22 октября ударом артиллерии был уничтожен командир гаубичного батальона бригады подполковник Дмитрий Кучинский, вернувшийся служить в бригаду с пенсии. Ещё через несколько дней подразделение понесло серьёзные потери при попытке атаковать позиции ВС РФ в районе Куземовки — около 50 человек убитыми и ранеными.

Если прибавить к криминальному кадровому составу идеологическую обработку подразделения в течение последних 20 лет, то вывод напрашивается сам собой: военнопленных в Макеевке расстреляли карательные батальоны в военной форме с нашивками воинских подразделений. Впрочем, долго "играть" на теме расстрела военнопленных в Макеевке у Киева не вышло. 19 ноября офицер Андрей Марочко сообщил, что солдаты ЛНР открыли охоту на бригаду ВСУ, казнившую в Макеевке русских солдат. Спустя трое суток, утром 22 ноября, появилась информация, что один из военнослужащих 80-й ОДШБр (старший лейтенант Роман Русник), причастный к расстрелу сдавшихся в плен военнослужащих в Макеевке, погиб при невыясненных обстоятельствах.

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Фото © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

Когда будут наказаны остальные виновные в расстреле

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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