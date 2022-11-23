Подсчитано, во сколько в Москве обойдётся откопаться из снега

В Москве резко вырос спрос на услуги помощников и спецбригад по уборке снега — по сравнению с прошлым годом в 4,5 раза (для периода с 14 по 20 ноября). Такие данные получены на сервисе "Авито Услуги".

Так, по сравнению с прошлым годом спрос на аренду снегоуборочной техники вырос на 238%. А стоимость помощи бригады или аренда снегоуборочной техники составляет 1500 рублей в сутки. Помощь частных помощников по сравнению с прошлым годом увеличилась на 368%. А число объявлений от соответствующих бригад на "Авито Услугах" выросло на 74%.

В числе популярных частных "зимних" услуг в Москве также оказались аренда снегоуборочной техники (+238%) и шиномонтаж (+123%). Средняя цена за помощь бригады или аренду снегоуборочной техники составила 1500 рублей в сутки, а комплексный шиномонтаж — от 4000 рублей.

Цены на аренду снегоуборочной техники выросли после первых снегопадов, число предложений возросло на 67%. Речь идёт об аренде бензиновых, электрических и аккумуляторных машин, электролопат и мотоблоков. Средняя стоимость зависит от модели. Так, посуточная аренда машины для уборки снега от Honda стоит около 1500 рублей, а шнекороторного снегоочистителя "Урал" — от 3500 рублей.

Эксперты сервиса отмечают, что цены на услуги заметно поднимаются в период продолжительных снегопадов, когда возрастает потребность в срочной уборке. Если при этом будут необходимы дополнительные единицы техники или материалы для посыпки дорожек, то цена будет увеличиваться в несколько раз.