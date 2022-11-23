В Китае увидели в НАТО американскую ловушку для Евросоюза

Власти США используют НАТО как ловушку для подрыва европейской экономики и ужесточения контроля за политикой Евросоюза. Так считают авторы статьи, размещённой в китайской газете The Global Times. В материале они ссылаются на мнение местных экспертов, которые утверждают, что Вашингтон хочет через военный блок увеличить расходы на оборонный бюджет.

"Соединённые Штаты вынашивают недобрые намерения. <...> С учётом разразившегося энергетического кризиса и серьёзной инфляции в Евросоюзе увеличение ассигнований на оборону может вызвать волну ещё большего общественного недовольства правительствами европейских государств. В итоге США будет легче влиять на руководство стран ЕС", — говорится в статье, опубликованной на первой полосе издания.

Энергокризис в Европе, по мнению директора департамента европеистики Китайского института международных исследований Цуй Хунцзяня, связан прежде всего с разрывом экономических отношений с Россией. Он утверждает, что, даже если европейские страны найдут альтернативу, они по-прежнему будут страдать от высоких цен на энергоносители.

Эксперт также высказал опасение, что антироссийская стратегия обернётся масштабным нарушением глобальных производственных цепочек и "систематически будет отражаться на поставках продовольствия".

"Аналитики считают, что план НАТО добиться увеличения оборонного бюджета европейских стран — один из способов Вашингтона шантажировать Евросоюз, на фоне непрекращающегося российско-украинского конфликта требуя от него обслуживать стратегические цели, намеченные Соединёнными Штатами", — пишут авторы статьи.