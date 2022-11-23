Открыт метод добывания электричества из скотча и пакетов

Учёным из Университета Алабамы (США) удалось создать электрогенератор из дешёвых подручных средств, купленных в магазине. Для сборки устройства им понадобилось всего три компонента: двухсторонний скотч, полиэтиленовая плёнка и алюминий.

Схема электрогенератора из скотча (жёлтый), листа алюминия (серый) и пластиковой плёнки (белый). Фото © Newatlas

Как пишет Newatlas, скотч и пластиковая плёнка, зажатые между тонкими алюминиевыми пластинами, при сжатии и разжимании дают искру. При этом сила давления напрямую влияет на количество генерируемой энергии. С помощью такого генератора удалось зажечь 476 светодиодных ламп. Учёные заявляют, что их устройство с двумя электродами способно выдавать 169,6 Вт энергии на один квадратный метр.

Модули, построенные по такой схеме, по словам инженеров, можно встраивать в пол — каждый раз при надавливании ногами будет вырабатываться электричество, которое можно копить в хранилищах.