Месси указал на главную ошибку в игре Аргентины с Саудовской Аравией

Причина тому, что сборная Аргентины неожиданно проиграла сборной Саудовской Аравии со счётом 1:2 на ЧМ по футболу в Катаре, кроется в банальной спешке. Об этом заявил изданию Ole нападающий аргентинской сборной Лионель Месси. Встреча состоялась накануне в городе Лусаил на арене "Лусаил Иконик Стэдиум".

"Хорошо знали, как играет соперник, однако торопились, поэтому не чувствовали себя в игре комфортно. Да, очень быстро забили, потом у нас были моменты с отменёнными голами", — пояснил Месси.

По его мнению, в этот момент игроки сборной Аргентины решили, что будет ещё много возможностей поразить ворота противника, однако они "в этом серьёзно ошиблись".