Киберэксперт назвал самые рискованные пароли

Простые и удобные пароли не всегда безопасны. Россиянам необходимо избегать порядковых сочетаний вроде 123456789, abc123 и так далее, поскольку на взлом подобных кодов уходят считаные секунды. Об этом рассказал руководитель направления центра компетенций по информационной безопасности компании "Т1 Интеграция" Валерий Степанов.

В интервью агентству "Прайм" Степанов также посоветовал не записывать пароли на листке. Он призвал комбинировать не менее восьми символов, букв разного регистра, цифр и других знаков. Эксперт также напомнил о возможности подключения двухфакторной аутентификации и подчеркнул, что шифры, в соответствии с цифровой гигиеной, лучше менять с определённой периодичностью.

"Для удобства запоминания можно взять первые три слова любимого стихотворения или песни, каждое слово записать с большой буквы и добавить в комбинацию цифры и спецсимволы", — посоветовал эксперт.