Оспу обезьян решили переименовать, чтобы никого не обидеть

В рамках борьбы со стигматизацией Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может переименовать оспу обезьян, дав ей не такое яркое название — MPOX. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

Как пишет издание, на организацию с принятием такого решения давит Белый дом. Администрация президента США в частном порядке призвала руководителей ВОЗ поменять название болезни. Собеседники газеты предположили, что, если не последует скорейшая реакция, Штаты будут действовать в одностороннем порядке. Издание также уточняет, что, скорее всего, ответ всемирной организации будет дан 23 ноября.

"Администрация Байдена в течение нескольких месяцев беспокоилась о том, что название вируса усугубляет стигматизацию — особенно среди цветных людей — и медленное движение к новому обозначению препятствует кампании вакцинации, которую она начала летом", — пишет газета.