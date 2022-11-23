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Регион
Опубликовано 23 ноября 2022, 07:07
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Украинским беженцам на лайнере "подсунули" русскоговорящий экипаж

Daily Mail: Украинских беженцев на круизном судне возмутил русскоязычный экипаж

Украинские беженцы, которых разместили на круизном лайнере в шотландском Эдинбурге, выдвинули ряд претензий, во главе которых — недовольство тем, что экипаж судна говорит на русском языке.

Как пишет The Daily Mail, из-за нехватки жилья для беженцев с июля свыше полутора тысяч украинцев разместили в местном порту Лит. Теперь беженцы жалуются, что живут в стеснённых условиях, испытывают трудности с доступом к пособиям, билетам на транспорт, что интернет работает плохо, а на парковку автомобилей у причала тяжело попасть. Также их не устраивает, что они не всегда могут обеспечить детей возможностью получать образование. Но верх недовольства вызвал факт проживания на одной территории с русскоговорящим экипажем.

При этом, по данным городского совета Эдинбурга, никто из украинцев официально не озвучивал подобные претензии. А по словам лидера шотландской Либерально-демократической партии Алекса Коул-Гамильтона, при существующих темпах размещения беженцев многие украинцы могут провести на борту круизного лайнера годы.

Для размещения вынужденных переселенцев местное правительство зафрахтовало судно Victoria I эстонской компании Tallink. Британские СМИ сообщили, что каюты, в которых разместили украинцев, менее просторные, чем камеры в местных тюрьмах. В сентябре в Шотландию прибыл ещё один круизный лайнер вместимостью свыше 700 кают, в которых тоже разместили беженцев на ближайшие полгода. Так как в Шотландию с февраля прибыло порядка 22 тысяч беженцев, местные власти испытывают трудности с их размещением.

Полторы тысячи беженцев с Украины разместят на круизном лайнере
Полторы тысячи беженцев с Украины разместят на круизном лайнере

Ранее Лайф назвал топ-7 стран, которые сворачивают помощь украинским беженцам. За девять месяцев накопилось слишком много случаев, когда радушные хозяева, приютив мигрантов, оказались виноваты, пострадало имущество европейцев или они понесли моральный урон.

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Анатолий Симоненко
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