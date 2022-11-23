Тайвань заметил приближение китайских истребителей и кораблей

Министерство обороны Тайваня зафиксировало приближение к острову четырёх военных кораблей Народно-освободительной армии Китая, а также двух истребителей и одного военного вертолёта. Об этом ведомство сообщило на своей странице в "Твиттере".

"Сегодня к 06:00 утра (01:00 мск. — Прим. Лайфа) вокруг Тайваня было обнаружено три летательных аппарата и четыре корабля НОАК", — отмечается в заявлении.

По информации тайваньских военных, это истребители J-16 зашли в опознавательную зону ПВО островного государства на юго-западном участке. А палубный противолодочный вертолёт Ка-28 был замечен к востоку от острова. Тайбэй ответил на это поднятием воздушного патруля, предупреждениями по радио и развёртыванием ракетных комплексов.