В Вирджинии в магазине Walmart открыта стрельба по людям
В американском штате Вирджиния в супермаркете Walmart открыта стрельба по людям, есть жертвы. Об этом сообщает местный портал WAVY со ссылкой на полицию.
Оцепление у магазина Walmart в Чесапике. Видео © Twitter \ rawsalerts \ PMBreakingNews
Стрельба была открыта в магазине, который находится в городе Чесапик. По предварительным данным, есть как погибшие, так и раненные. В здании торговой точки работает полиция.
Предположительно, стрелок уже ликвидирован, однако стражи порядка просят людей держаться подальше от этого района. У здания супермаркета находится около 40 автомобилей правоохранительных органов и экстренных служб, территория оцеплена.
Лайф сообщал, что ранее преступник устроил стрельбу в ночном гей-клубе в Колорадо-Спрингс. В результате не менее пяти человек погибли, ещё 18 ранены
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