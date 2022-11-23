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23 ноября, 04:31

В Вирджинии в магазине Walmart открыта стрельба по людям

В американском штате Вирджиния в супермаркете Walmart открыта стрельба по людям, есть жертвы. Об этом сообщает местный портал WAVY со ссылкой на полицию.

Оцепление у магазина Walmart в Чесапике. Видео © Twitter \ rawsalerts \ PMBreakingNews

Стрельба была открыта в магазине, который находится в городе Чесапик. По предварительным данным, есть как погибшие, так и раненные. В здании торговой точки работает полиция.

Предположительно, стрелок уже ликвидирован, однако стражи порядка просят людей держаться подальше от этого района. У здания супермаркета находится около 40 автомобилей правоохранительных органов и экстренных служб, территория оцеплена.

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Лайф сообщал, что ранее преступник устроил стрельбу в ночном гей-клубе в Колорадо-Спрингс. В результате не менее пяти человек погибли, ещё 18 ранены

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Андрей Григорьев
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