В Вирджинии в магазине Walmart открыта стрельба по людям

В американском штате Вирджиния в супермаркете Walmart открыта стрельба по людям, есть жертвы. Об этом сообщает местный портал WAVY со ссылкой на полицию.

Оцепление у магазина Walmart в Чесапике. Видео © Twitter \ rawsalerts \ PMBreakingNews

Стрельба была открыта в магазине, который находится в городе Чесапик. По предварительным данным, есть как погибшие, так и раненные. В здании торговой точки работает полиция.

Предположительно, стрелок уже ликвидирован, однако стражи порядка просят людей держаться подальше от этого района. У здания супермаркета находится около 40 автомобилей правоохранительных органов и экстренных служб, территория оцеплена.