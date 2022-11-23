"Плевок в лицо": Поляков возмутило повышение скандального посла Украины в должности

В Польше вызвало бурю негодования заявление президента Анджея Дуды о том, что назначение скандального дипломата Андрея Мельника на должность замглавы МИД Украины — это "суверенное решение власти" Незалежной.

К тому же Дуда, говоря о резких высказываниях дипломата по поводу Волынской резни, посоветовал ему ознакомиться с историческими фактами, чтобы получить "объективное представление" о произошедшем. Читатели издания wPolityce обрушили критику на лидера своей страны.

"Украинцы плюнули нам в лицо, выходит Анджей "взвешивайте свои слова" Дуда и говорит, что они плюнули, потому что это их суверенное решение", — высказался пользователь Gln.

Подписчик Rob посоветовал Дуде переехать на Украину, в которой живёт его "друг" Зеленский. А Zzz назвал Дуду трусом, имеющим мужество только на то, чтобы плевать в лицо полякам и не реагировать на назначение бандеровца. Szumowski z Bratem, в свою очередь, опечалился "низким падением" Дуды и назвал его худшим президентом с 1989 года. Start Wiarus отметил, что на Украине таких, как Мельник, тысячи, а в Польше нет недостатка в идиотах. А Greg заявил, что Польша должна приостановить поездки польских официальных лиц в Киев и объявить Мельника персоной нон грата.

"Польша должна немедленно предложить Украине бесплатные учебники новейшей истории для Мельника и официально передать их Зеленскому", — сыронизировала Ewa.