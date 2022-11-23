"Злые русские хакеры" раскрыли данные курсантов Академии СБУ

Группа RaHDit, также известная как "Злые русские хакеры", слила в Сеть списки курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины, разместив эти данные на портале "Немезида", пишет РИА "Новости". Ранее сервер взломала группа "Zаря".

Теперь каждый интернет-пользователь может изучить личные данные будущих эсбэушников, включая их адреса регистрации, телефоны, индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страницы в соцсетях, номера автомобилей и цифровые коды в мессенджерах. В том числе можно узнать список образовательных программ для студентов, их успеваемость по спецпредметам.