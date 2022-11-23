"Злые русские хакеры" раскрыли данные курсантов Академии СБУ
Хакеры RaHDit обнародовали данные свыше 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ
Группа RaHDit, также известная как "Злые русские хакеры", слила в Сеть списки курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины, разместив эти данные на портале "Немезида", пишет РИА "Новости". Ранее сервер взломала группа "Zаря".
Теперь каждый интернет-пользователь может изучить личные данные будущих эсбэушников, включая их адреса регистрации, телефоны, индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страницы в соцсетях, номера автомобилей и цифровые коды в мессенджерах. В том числе можно узнать список образовательных программ для студентов, их успеваемость по спецпредметам.
Напомним, что российские хакеры RaHDit раскрыли данные полутора тысяч шпионов Cлужбы внешней разведки Украины. Среди них оказался директор пекинского филиала "Укрспецэкспорта" Геннадий Романчин.
Freepik