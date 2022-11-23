Зеленский заявил о создании на Украине "пунктов несокрушимости" на случай блэкаутов

По всей Украине развёрнуто более четырёх тысяч "пунктов несокрушимости", где людям будут оказывать базовые услуги на случай длительных отключений электроэнергии. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей — "пункты несокрушимости". По итогам этого дня подготовлено уже более четырёх тысяч таких пунктов", — написал он в телеграм-канале.

Такие объекты будут работать бесплатно и круглосуточно при областных и районных администрациях, школах и зданиях МЧС. В них можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека и магазин. Также можно будет получить воду, свет, мобильную связь и интернет. Планируется, что их будет ещё больше.