Взрыв произошёл на автобусной станции в Иерусалиме, ранено семь человек
Взрыв произошёл утром на въезде в Иерусалим, ранено семь человек. Об этом сообщает радиостанция Kan.
Всё произошло рядом с автобусной станцией. Предварительно, рассматривается версия о теракте. Двое раненых находятся в критическом состоянии. Точное число пострадавших устанавливается.
Ситуация в Иерусалиме после взрыва. Видео © Twitter / Yid Info
Ранее Лайф рассказывал, что 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула тоже прогремел взрыв. Однако тогда в результате погибло шесть человек, более 80 было ранено (в том числе трое россиян). Предполагаемая террористка задержана, она оказалась гражданкой Сирии, связанной с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
Кадр видео Twitter / Yid Info