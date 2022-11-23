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23 ноября, 05:47

Взрыв произошёл на автобусной станции в Иерусалиме, ранено семь человек

Взрыв произошёл утром на въезде в Иерусалим, ранено семь человек. Об этом сообщает радиостанция Kan.

Всё произошло рядом с автобусной станцией. Предварительно, рассматривается версия о теракте. Двое раненых находятся в критическом состоянии. Точное число пострадавших устанавливается.

Ситуация в Иерусалиме после взрыва. Видео © Twitter / Yid Info

Взрыв газа обрушил жилой дом в Ираке

Взрыв газа обрушил жилой дом в Ираке

Ранее Лайф рассказывал, что 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула тоже прогремел взрыв. Однако тогда в результате погибло шесть человек, более 80 было ранено (в том числе трое россиян). Предполагаемая террористка задержана, она оказалась гражданкой Сирии, связанной с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

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Кадр видео Twitter / Yid Info

Артур Лапсаков

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