В МАГАТЭ сообщили о продвижении в ситуации с ЗАЭС

В ситуации по Запорожской АЭС есть продвижение. Об этом сообщил заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

По его словам, глава агентства Рафаэль Гросси ведёт переговоры с президентами России и Украины и ситуация находится целиком под его контролем.

"Но хочу сказать, что да, есть продвижение, есть беседы на эту тему, вовлечены руководители других стран Европы, которые должны повлиять на результат", — сказал Чудаков в беседе с РИА "Новости".