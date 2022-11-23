В МАГАТЭ сообщили о продвижении в ситуации с ЗАЭС
Замглавы МАГАТЭ Чудаков сообщил о продвижении в ситуации с Запорожской АЭС
В ситуации по Запорожской АЭС есть продвижение. Об этом сообщил заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.
По его словам, глава агентства Рафаэль Гросси ведёт переговоры с президентами России и Украины и ситуация находится целиком под его контролем.
"Но хочу сказать, что да, есть продвижение, есть беседы на эту тему, вовлечены руководители других стран Европы, которые должны повлиять на результат", — сказал Чудаков в беседе с РИА "Новости".
Как сообщал Лайф, объекты ЗАЭС получили повреждения в результате очередного украинского обстрела. Всего 20 ноября ВСУ выпустили по станции двенадцать ракет, шесть из которых попало в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. Кадры обстрела опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. В связи с этим специалисты МАГАТЭ осмотрели обстрелянную станцию и пришли к выводу, что ключевое оборудование не повреждено, угрозы ядерной безопасности нет.
ТАСС / AP