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23 ноября, 06:46

Число пострадавших в результате взрыва в Иерусалиме увеличилось до 18

Заммэра Иерусалима заявила о 18 пострадавших в результате взрыва на автобусной станции

<p>Дым после взрыва в Иерусалиме. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/AvitalLeibovich/status/1595292449538187264/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Avital Leibovich</a></p>

Дым после взрыва в Иерусалиме. Обложка © Twitter / Avital Leibovich

В результате взрыва на автобусной станции в Иерусалиме пострадало 18 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом заявила заместитель мэра города Флёр Хассан-Нахум.

"В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадало, двое серьёзно", — написала она в "Твиттере".

В Израиле сообщили о втором взрыве рядом с автобусной станцией

В Израиле сообщили о втором взрыве рядом с автобусной станцией

Напомним, взрыв произошёл на автобусной станции на въезде в Иерусалим 23 ноября. Следом за ним последовал и второй. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, в том числе и теракт.

Артур Лапсаков

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