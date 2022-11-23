Число пострадавших в результате взрыва в Иерусалиме увеличилось до 18
Заммэра Иерусалима заявила о 18 пострадавших в результате взрыва на автобусной станции
Дым после взрыва в Иерусалиме. Обложка © Twitter / Avital Leibovich
В результате взрыва на автобусной станции в Иерусалиме пострадало 18 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом заявила заместитель мэра города Флёр Хассан-Нахум.
"В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадало, двое серьёзно", — написала она в "Твиттере".
Напомним, взрыв произошёл на автобусной станции на въезде в Иерусалим 23 ноября. Следом за ним последовал и второй. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, в том числе и теракт.