Число пострадавших в результате взрыва в Иерусалиме увеличилось до 18

В результате взрыва на автобусной станции в Иерусалиме пострадало 18 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом заявила заместитель мэра города Флёр Хассан-Нахум.

"В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадало, двое серьёзно", — написала она в "Твиттере".