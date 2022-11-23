Лайф узнал обстоятельства гибели пожилой пары, подорвавшейся на мине в Белгородской области
Супруги, подорвавшиеся на мине в Белгородской области, пытались объехать дерево по обочине
Пожилая пара, подорвавшаяся на мине в Белгородской области, ехала в село Староселье, где сейчас введён режим ЧС, чтобы забрать из дома личные вещи. Взрыв произошёл, когда супруги на своём авто пытались объехать дерево по обочине. Об этом Лайфу сообщил источник.
Накануне около 10 утра пара проехала шлагбаум на въезд в населённый пункт, а через 700 метров увидела, что дальше проезда нет — на дороге был знак, предупреждающий об остановке транспорта. Рядом тоже нельзя было проехать из-за лежащего дерева. Поэтому супруги свернули с дороги и подорвались на мине. Оба погибли на месте.
Напомним, накануне, 22 ноября, два человека — муж и жена — погибли, подорвавшись на боеприпасе в селе Староселье в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков призвал граждан ради их же безопасности без согласования с властями не приезжать в посёлки, где введён режим ЧС. Также вчера украинские военные обстреляли госпиталь ветеранов в Шебекине Белгородской области, в результате погибла мирная жительница.
ТАСС / Владимир Гердо