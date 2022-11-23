Лайф узнал обстоятельства гибели пожилой пары, подорвавшейся на мине в Белгородской области

Пожилая пара, подорвавшаяся на мине в Белгородской области, ехала в село Староселье, где сейчас введён режим ЧС, чтобы забрать из дома личные вещи. Взрыв произошёл, когда супруги на своём авто пытались объехать дерево по обочине. Об этом Лайфу сообщил источник.

Накануне около 10 утра пара проехала шлагбаум на въезд в населённый пункт, а через 700 метров увидела, что дальше проезда нет — на дороге был знак, предупреждающий об остановке транспорта. Рядом тоже нельзя было проехать из-за лежащего дерева. Поэтому супруги свернули с дороги и подорвались на мине. Оба погибли на месте.