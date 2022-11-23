Пожар охватил крышу хостела в подмосковном Солнечногорске

В Солнечногорском районе Подмосковья горит хостел. Как сообщил Лайфу источник, речь идёт о трёхэтажном здании, огонь охватил кровлю.

Пожар в хостеле в подмосковной деревне Дубровки. Видео © Telegram / mosmap

Из здания эвакуировали всех людей. По данным Лайфа, в подвале находится около тонны солярки. В МЧС факт пожара подтвердили и добавили, что сигнал о нём поступил на пульт дежурной части в 9:22 утра. О пострадавших не сообщается.

"В 09:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в городском округе Солнечногорск, деревня Дубровки, улица Аэропортовская, дом 7", — говорится в сообщении ведомства.