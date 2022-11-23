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23 ноября, 07:31

Пожар охватил крышу хостела в подмосковном Солнечногорске

В Солнечногорском районе Подмосковья горит хостел. Как сообщил Лайфу источник, речь идёт о трёхэтажном здании, огонь охватил кровлю.

Пожар в хостеле в подмосковной деревне Дубровки. Видео © Telegram / mosmap

Из здания эвакуировали всех людей. По данным Лайфа, в подвале находится около тонны солярки. В МЧС факт пожара подтвердили и добавили, что сигнал о нём поступил на пульт дежурной части в 9:22 утра. О пострадавших не сообщается.

"В 09:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в городском округе Солнечногорск, деревня Дубровки, улица Аэропортовская, дом 7", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Лайф сообщал о пожаре в центре Москвы: возгорание на цветочном складе около Комсомольской площади произошло днём 20 ноября. Огонь охватил всё двухэтажное здание, начался мощный пожар. В здании прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на 500 квадратах. Жертвами происшествия стали семь человек.

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Обложка ©

Telegram / mosmap

Максим Плетнёв

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