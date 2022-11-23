Путин заявил, что Москва готова к расширению экспорта удобрений

Москва готова к расширению экспорта удобрений и работе по этой линии абсолютно со всеми партнёрами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным в среду.

"У нас есть готовность к расширению этой работы со всеми партнёрами без всякого исключения", — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что группа компаний "Уралхим" — один из крупнейших производителей удобрений в мире, в том числе и азотных, и калийных, и аммиаков. Производство остаётся достаточно успешным, несмотря на искусственные препоны, которые создаются западными странами. Однако страдают от этого, по словам российского лидера, именно мировые рынки.

"Мы произвели 42 миллиона тонн удобрений в общем и 12 миллионов тонн поставили на внутренний рынок. Внутренний рынок растёт на 7–8 процентов ежегодно. Мы считаем, что правильная политика Минсельхоза приводит к тому, что урожайность в Российской Федерации повышается, и нас это, безусловно, радует", — проинформировал главу государства Мазепин.