В ЕС ужаснулись предлагаемому потолку цен на газ и вряд ли согласятся с ним, пишут СМИ
FT: Страны Евросоюза недовольны предложенным Еврокомиссией потолком цен на газ
Потолок цен на газ на уровне 275 евро за мегаватт-час (около $3000 за тысячу кубометров), предложенный Еврокомиссией, вряд ли будет принят, ведь им недовольны даже в странах Евросоюза. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.
По словам одного из них, предел цен на уровне выше 250 евро за мегаватт-час является "просто ещё одним способом убить ограничение".
"Это предложение никому не принесёт ничего полезного даже при экстремальном сценарии, наблюдавшемся в августе. Это не ограничение", — указала старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симона Тальяпетра.
Подобная инициатива рискует подорвать доверие к ЕК в вопросе урегулирования энергокризиса, добавила она. А на европейской энергетической бирже ICE выступили против любых ценовых пределов, заметив, что подобные действия приведут к значительному увеличению маржи, что может дестабилизировать рынок.
Ранее Лайф писал, что в девятый пакет антироссийских санкций помимо нефти включат физлиц. Сейчас Еврокомиссия изучает длинные списки лиц, против которых можно ввести новые ограничения.
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