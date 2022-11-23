В ЕС ужаснулись предлагаемому потолку цен на газ и вряд ли согласятся с ним, пишут СМИ

Потолок цен на газ на уровне 275 евро за мегаватт-час (около $3000 за тысячу кубометров), предложенный Еврокомиссией, вряд ли будет принят, ведь им недовольны даже в странах Евросоюза. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам одного из них, предел цен на уровне выше 250 евро за мегаватт-час является "просто ещё одним способом убить ограничение".

"Это предложение никому не принесёт ничего полезного даже при экстремальном сценарии, наблюдавшемся в августе. Это не ограничение", — указала старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симона Тальяпетра.

Подобная инициатива рискует подорвать доверие к ЕК в вопросе урегулирования энергокризиса, добавила она. А на европейской энергетической бирже ICE выступили против любых ценовых пределов, заметив, что подобные действия приведут к значительному увеличению маржи, что может дестабилизировать рынок.