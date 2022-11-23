Россиянам объяснили, кому нужно "сдать" фальшивую купюру

Если вы нашли фальшивую банкноту, не стоит паниковать, а нужно немедленно отнести купюру в полицию или в любой ближайший банк. Такие советы россиянам дала начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева.

При обращении в полицию нужно будет оформить заявление и подробно описать, как у вас оказалась эта купюра, были ли другие, успели ли вы ими где-то расплатиться. Полиция заберёт банкноту и зафиксирует в заявлении её серийный номер и номинал. В банке же кассир примет фальшивку и выдаст справку, где будут указаны ваши реквизиты и реквизиты денежного знака. Затем купюра отправится на экспертизу. При этом сумму банкноты владельцу не будут компенсировать.

"Если банкнота подлинная, её вернут владельцу. В обратном случае финансовая организация передаст информацию о банкноте в полицию", — цитирует Позднышеву агентство "Прайм".

А чтобы не попасть в такую ситуацию, эксперт советует следить за тем, какие банкноты попадают в ваш кошелёк: внимательно рассматривайте их, особенно если рассчитываетесь наличными в небольших торговых точках или на рынке, обращайте внимание на целостность, наличие защитных элементов. Не меняйте валюту с рук или в подозрительных обменниках.

Позднышева напомнила, что уголовное наказание грозит, если человек умышленно расплачивается подделками или передаёт их другим людям.