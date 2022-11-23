Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 ноября 2022, 10:49

Генпрокуратуру просят признать издание Doxa экстремистским

Комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру для признания Doxa экстремистской организацией

Члены Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратились в Генпрокуратуру по поводу издания Doxa ("Докса"). Российский студенческий общественно-политический журнал просят признать экстремистским и запретить на территории страны. Позицию комиссии на заседании в среду изложил её руководитель Василий Пискарёв.

"Анализ комиссией материалов издания, которое действует в том числе из Германии, завершился направлением обращения в Генеральную прокуратуру РФ о признании "Доксы" экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории нашей страны", — проинформировал он.

Журнал Doxa был основан в 2017 году, но его деятельность приобрела резонанс после 2019-го в связи с освещением протестной тематики, в результате чего издание было лишено официального статуса "студенческой организации" Высшей школой экономики.

ФСБ задержала шесть последователей экстремистской организации в регионах РФ
ФСБ задержала шесть последователей экстремистской организации в регионах РФ

Напомним, что в апреле мировой суд в Москве приговорил к двум годам исправительных работ четырёх редакторов студенческого издания Doxa — Армена Арамяна, Наталью Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метёлкина, признав их виновными в призывах к участию в несанкционированных митингах среди несовершеннолетних.

BannerImage

ТАСС / Роман Балаев

Марина Калегина
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar