Генпрокуратуру просят признать издание Doxa экстремистским
Комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру для признания Doxa экстремистской организацией
Члены Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратились в Генпрокуратуру по поводу издания Doxa ("Докса"). Российский студенческий общественно-политический журнал просят признать экстремистским и запретить на территории страны. Позицию комиссии на заседании в среду изложил её руководитель Василий Пискарёв.
"Анализ комиссией материалов издания, которое действует в том числе из Германии, завершился направлением обращения в Генеральную прокуратуру РФ о признании "Доксы" экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории нашей страны", — проинформировал он.
Журнал Doxa был основан в 2017 году, но его деятельность приобрела резонанс после 2019-го в связи с освещением протестной тематики, в результате чего издание было лишено официального статуса "студенческой организации" Высшей школой экономики.
Напомним, что в апреле мировой суд в Москве приговорил к двум годам исправительных работ четырёх редакторов студенческого издания Doxa — Армена Арамяна, Наталью Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метёлкина, признав их виновными в призывах к участию в несанкционированных митингах среди несовершеннолетних.
ТАСС / Роман Балаев