Генпрокуратуру просят признать издание Doxa экстремистским

Члены Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратились в Генпрокуратуру по поводу издания Doxa ("Докса"). Российский студенческий общественно-политический журнал просят признать экстремистским и запретить на территории страны. Позицию комиссии на заседании в среду изложил её руководитель Василий Пискарёв.

"Анализ комиссией материалов издания, которое действует в том числе из Германии, завершился направлением обращения в Генеральную прокуратуру РФ о признании "Доксы" экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории нашей страны", — проинформировал он.

Журнал Doxa был основан в 2017 году, но его деятельность приобрела резонанс после 2019-го в связи с освещением протестной тематики, в результате чего издание было лишено официального статуса "студенческой организации" Высшей школой экономики.