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23 ноября, 07:49

Генпрокуратуру просят признать издание Doxa экстремистским

Комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру для признания Doxa экстремистской организацией

Члены Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратились в Генпрокуратуру по поводу издания Doxa ("Докса"). Российский студенческий общественно-политический журнал просят признать экстремистским и запретить на территории страны. Позицию комиссии на заседании в среду изложил её руководитель Василий Пискарёв.

"Анализ комиссией материалов издания, которое действует в том числе из Германии, завершился направлением обращения в Генеральную прокуратуру РФ о признании "Доксы" экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории нашей страны", — проинформировал он.

Журнал Doxa был основан в 2017 году, но его деятельность приобрела резонанс после 2019-го в связи с освещением протестной тематики, в результате чего издание было лишено официального статуса "студенческой организации" Высшей школой экономики.

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Напомним, что в апреле мировой суд в Москве приговорил к двум годам исправительных работ четырёх редакторов студенческого издания Doxa — Армена Арамяна, Наталью Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метёлкина, признав их виновными в призывах к участию в несанкционированных митингах среди несовершеннолетних.

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ТАСС / Роман Балаев

Марина Калегина

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