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23 ноября, 08:02

Болезнь унесла жизнь 24-летнего российского бобслеиста

Российский бобслеист Максим Баньков умер после тяжёлой болезни в 24 года

<p>Фото ©<a href="https://vk.com/id133927532?z=photo133927532_456240519/photos133927532" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Vk.com / Максим Баньков</a></p>

Фото © Vk.com / Максим Баньков

Молодой российский бобслеист, член национальной сборной Максим Баньков умер в возрасте 24 лет от тяжёлой болезни. Об утрате сообщается в среду на официальном сайте Федерации бобслея России (ФБР). Организация выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

"Болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей", говорится в некрологе.

На счету у Максима Банькова серебро молодёжного чемпионата Европы 2020 года. Он также побеждал на первенстве России в четвёрках.

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Алексей Берковиц

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