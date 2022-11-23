Болезнь унесла жизнь 24-летнего российского бобслеиста

Молодой российский бобслеист, член национальной сборной Максим Баньков умер в возрасте 24 лет от тяжёлой болезни. Об утрате сообщается в среду на официальном сайте Федерации бобслея России (ФБР). Организация выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

"Болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей", — говорится в некрологе.

На счету у Максима Банькова серебро молодёжного чемпионата Европы 2020 года. Он также побеждал на первенстве России в четвёрках.