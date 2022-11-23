ЦРУ занялось вербовкой россиян, испытывающих отвращение к СВО

ЦРУ заявило о намерении вербовать россиян, недовольных спецоперацией на Украине. Об этом в интервью газете Wall Street Journal сообщил замдиректора спецслужбы Дэвид Марлоу. По его словам, упор делается на граждан, которые испытывают от происходящего такую эмоцию, как отвращение.

"Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от этого такое же отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству", — сказал Марлоу.