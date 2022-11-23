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Опубликовано 23 ноября 2022, 08:20

ЦРУ занялось вербовкой россиян, испытывающих отвращение к СВО

Замдиректора ЦРУ Марлоу заявил о намерении вербовать недовольных спецоперацией россиян

ЦРУ заявило о намерении вербовать россиян, недовольных спецоперацией на Украине. Об этом в интервью газете Wall Street Journal сообщил замдиректора спецслужбы Дэвид Марлоу. По его словам, упор делается на граждан, которые испытывают от происходящего такую эмоцию, как отвращение.

"Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от этого такое же отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству", — сказал Марлоу.

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Ранее МИД РФ выразил протест Нидерландам в связи с недавней попыткой британской разведки завербовать российского военного атташе при посольстве в Гааге. В российском дипведомстве заявили о недопустимости подобного рода действий и напомнили нидерландскому послу о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, согласно которым произошедшее напрямую препятствует работе Посольства РФ.

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Марина Калегина
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