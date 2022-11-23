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23 ноября, 08:20

Опубликовано видео с моментом взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме

В Сети появилось видео с моментом взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме, в результате которого один человек погиб и более десяти получили ранения. На кадрах видны клубы дыма, поднимающиеся над дорогой.

Момент взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме. Видео © Twitter / kann_news

Стало известно о первом погибшем в результате взрыва в Иерусалиме

Стало известно о первом погибшем в результате взрыва в Иерусалиме

Напомним, что первый взрыв прогремел возле автобусной остановки в Иерусалиме в утренний час пик — около 08:20 утра по Москве. Второй взрыв прогремел примерно спустя 15 минут на оживлённом перекрёстке Рамон рядом с автобусной станцией. Известно об одном погибшем и 18 пострадавших. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, в том числе теракт.

Обложка ©

Twitter / kann_news

Александра Вишнякова

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