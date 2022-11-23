Опубликовано видео с моментом взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме
В Сети появилось видео с моментом взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме, в результате которого один человек погиб и более десяти получили ранения. На кадрах видны клубы дыма, поднимающиеся над дорогой.
Момент взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме. Видео © Twitter / kann_news
Напомним, что первый взрыв прогремел возле автобусной остановки в Иерусалиме в утренний час пик — около 08:20 утра по Москве. Второй взрыв прогремел примерно спустя 15 минут на оживлённом перекрёстке Рамон рядом с автобусной станцией. Известно об одном погибшем и 18 пострадавших. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, в том числе теракт.
Twitter / kann_news