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23 ноября, 08:28

У посольства пока нет данных о том, пострадали ли россияне при взрывах в Иерусалиме

У Посольства РФ в Израиле пока нет данных о том, есть ли россияне среди пострадавших при взрывах в Иерусалиме. Дипломаты постоянно мониторят ситуацию и находятся в контакте с израильской стороной по данному вопросу. Об этом Лайфу сообщили в дипмиссии.

"На текущий момент информация о пострадавших из числа граждан Российской Федерации в результате произошедших сегодня утром на автобусных остановках Иерусалима терактов отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", — отметили в посольстве.

Опубликовано видео с моментом взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме

Опубликовано видео с моментом взрыва на автобусной остановке в Иерусалиме

Напомним, что первый взрыв прогремел возле автобусной остановки в Иерусалиме в утренний час пик — около 08:20 утра по Москве. Второй взрыв прогремел примерно спустя 15 минут на оживлённом перекрёстке Рамон рядом с автобусной станцией. Известно об одном погибшем и 18 пострадавших. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, в том числе теракт.

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Twitter / Avital Leibovich

Александра Вишнякова

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