У посольства пока нет данных о том, пострадали ли россияне при взрывах в Иерусалиме

У Посольства РФ в Израиле пока нет данных о том, есть ли россияне среди пострадавших при взрывах в Иерусалиме. Дипломаты постоянно мониторят ситуацию и находятся в контакте с израильской стороной по данному вопросу. Об этом Лайфу сообщили в дипмиссии.