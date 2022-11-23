У посольства пока нет данных о том, пострадали ли россияне при взрывах в Иерусалиме
У Посольства РФ в Израиле пока нет данных о том, есть ли россияне среди пострадавших при взрывах в Иерусалиме. Дипломаты постоянно мониторят ситуацию и находятся в контакте с израильской стороной по данному вопросу. Об этом Лайфу сообщили в дипмиссии.
"На текущий момент информация о пострадавших из числа граждан Российской Федерации в результате произошедших сегодня утром на автобусных остановках Иерусалима терактов отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", — отметили в посольстве.
Напомним, что первый взрыв прогремел возле автобусной остановки в Иерусалиме в утренний час пик — около 08:20 утра по Москве. Второй взрыв прогремел примерно спустя 15 минут на оживлённом перекрёстке Рамон рядом с автобусной станцией. Известно об одном погибшем и 18 пострадавших. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, в том числе теракт.
Twitter / Avital Leibovich