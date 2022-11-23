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23 ноября, 08:38

Захарова назвала безумием решение Польши не допустить Лаврова на СМИД ОБСЕ

Решение Варшавы отказать в доступе российской делегации на 29-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ стало проявлением абсурда и "шариковщины". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это "шариковщина". Помните, Булгаков, "Собачье сердце", Шариков — литературный герой, ставший образом хамства, образом абсолютного развенчания всего цивилизованного, наработанного человечеством, что соответствует образу человека, который начинает доминировать и подавлять всех, заниматься шантажом, диктатом и навязыванием своего хамоватого, наглого, абсолютно асоциального поведения, вырабатывая некую "новую нормальность". Здесь то же самое", сказала она в эфире радио Sputnik.

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По словам дипломата, если Польша физически не допускает министра страны, о которой в Европе говорят ежедневно, то это не показатель единства Европы, а показатель безумия. Захарова обратила внимание на то, что площадка, которая создавалась как формат для обсуждения проблем, по которым стороны занимают диаметрально противоположные позиции, блокируется председательством из-за несовпадения позиций.

Напомним, Польша отказалась пустить делегацию России на 29-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое должно состояться 1–2 декабря в городе Лодзь. Об этом сообщали СМИ со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину.

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Артур Лапсаков

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