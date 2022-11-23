Захарова назвала безумием решение Польши не допустить Лаврова на СМИД ОБСЕ

Решение Варшавы отказать в доступе российской делегации на 29-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ стало проявлением абсурда и "шариковщины". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это "шариковщина". Помните, Булгаков, "Собачье сердце", Шариков — литературный герой, ставший образом хамства, образом абсолютного развенчания всего цивилизованного, наработанного человечеством, что соответствует образу человека, который начинает доминировать и подавлять всех, заниматься шантажом, диктатом и навязыванием своего хамоватого, наглого, абсолютно асоциального поведения, вырабатывая некую "новую нормальность". Здесь то же самое", — сказала она в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, если Польша физически не допускает министра страны, о которой в Европе говорят ежедневно, то это не показатель единства Европы, а показатель безумия. Захарова обратила внимание на то, что площадка, которая создавалась как формат для обсуждения проблем, по которым стороны занимают диаметрально противоположные позиции, блокируется председательством из-за несовпадения позиций.