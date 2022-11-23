Героически отбившийся от украинских гранат боец оценил пародию Некоглая: Глупый мальчик и всё
Отбившийся от украинских гранат военный прокомментировал пародию блогера Некоглая на его подвиг
Военнослужащий 127-го батальона пятой бригады Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров, ставший известным после видео, на котором он одну за другой откидывает украинские гранаты, оценил пародию блогера Некоглая на его подвиг. По словам Рустама, тиктокеру надо на себе понять, что это не шутки и не повод для хайпа.
"Глупый мальчик и всё. Делал это ради денег, просмотров. Таких надо отвозить в зону СВО, чтобы не делали так. Потому что война — это страшно!" — рассказал Лайфу боец.
Отбившийся от украинских гранат военный прокомментировал пародию блогера Некоглая на его подвиг. Видео © SHOT
Напомним, ранее военкоры обнародовали видео с дрона ВСУ, на котором запечатлены безуспешные попытки обстрелять российского солдата. Военный со стальными нервами несколько раз отбросил прилетающие к нему в окоп украинские гранаты, сброшенные с беспилотника. Героического бойца долго искали: оказалось, что Рустам Худайнуров не хотел шумихи и не признавался, что на видео, поразившем весь мир, — именно он. Пародию на подвиг солдата снял блогер Некоглай. Позже его задержала полиция, а суд принял решение депортировать его в Молдавию за нарушение миграционного законодательства.