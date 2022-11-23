Героически отбившийся от украинских гранат боец оценил пародию Некоглая: Глупый мальчик и всё

Военнослужащий 127-го батальона пятой бригады Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров, ставший известным после видео, на котором он одну за другой откидывает украинские гранаты, оценил пародию блогера Некоглая на его подвиг. По словам Рустама, тиктокеру надо на себе понять, что это не шутки и не повод для хайпа.