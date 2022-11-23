Лечение искусством: Психолог рассказал, при каких проблемах может помочь арт-терапия

Помочь справиться с депрессивным состоянием, а также трудными отношениями и низкой самооценкой может арт-терапия. Об этом рассказал клинический психолог, арт-терапевт, член Российской арт-терапевтической ассоциации Денис Запорожченко.

"Это работа над различными сложными переживаниями и эмоциональными состояниями, в том числе с тревогой, депрессивными какими-то переживаниями", — заявил специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Психолог отметил, что начинает сеансы арт-терапии с нескольких глубоких вдохов и выдохов. Сама терапия может заключаться в рисовании, лепке из глины, исполнении музыки и даже выступлениях на сцене. При этом особых художественных навыков для этого не требуется, считает эксперт.