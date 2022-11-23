В Минобороны РФ опровергли сообщения о договорённости с НАТО по безопасности в Чёрном море

В Минобороны России опровергли сообщения западных СМИ о том, что начальник Генштаба Валерий Герасимов якобы провёл переговоры с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром и стороны достигли "договорённостей о безопасности судов в Чёрном море".

"Информация о достижении некой "договорённости" с <...> Бауэром по вопросам "безопасного движения судов в Чёрном море" является вымыслом от начала до конца", — добавили в ведомстве.

В МО РФ подчеркнули, что никаких контактов, тем более "систематических", с председателем военного комитета НАТО в рамках несуществующей "российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов" не было.