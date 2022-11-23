Россия и НАТО договорились избегать опасных инцидентов в Чёрном море

Россия и НАТО договорились избегать инцидентов в Чёрном море. Об этом со ссылкой на источник в альянсе пишет портал Euractiv. По его данным, переговоры шли между начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым и главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.

Как уточняется, после начала спецоперации на Украине Россия и США создали кризисный канал связи для решения конфликтов на военно-политическом уровне и во избежание любых опасных ситуаций в воздухе или на море по всему миру.

"Два военных чиновника недавно договорились "проявлять осторожность", особенно не позволять кораблям плавать в непосредственной близости друг с другом в Чёрном море во избежание "несчастных случаев", — говорится в материале издания.

При этом ряд восточноевропейских стран начали возражать решению обмениваться данными с Россией, но, как говорится в статье, им заявили, что председатель военного комитета НАТО уполномочен пользоваться этим каналом связи.