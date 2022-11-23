Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 ноября, 10:50

Россия и НАТО договорились избегать опасных инцидентов в Чёрном море

Глава Генштаба Герасимов и адмирал НАТО Бауэр договорились избегать инцидентов в Чёрном море

Россия и НАТО договорились избегать инцидентов в Чёрном море. Об этом со ссылкой на источник в альянсе пишет портал Euractiv. По его данным, переговоры шли между начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым и главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.

Как уточняется, после начала спецоперации на Украине Россия и США создали кризисный канал связи для решения конфликтов на военно-политическом уровне и во избежание любых опасных ситуаций в воздухе или на море по всему миру.

"Два военных чиновника недавно договорились "проявлять осторожность", особенно не позволять кораблям плавать в непосредственной близости друг с другом в Чёрном море во избежание "несчастных случаев", — говорится в материале издания.

При этом ряд восточноевропейских стран начали возражать решению обмениваться данными с Россией, но, как говорится в статье, им заявили, что председатель военного комитета НАТО уполномочен пользоваться этим каналом связи.

НАТО планирует нарастить военные поставки ради "приемлемого мирного соглашения" для Киева

НАТО планирует нарастить военные поставки ради "приемлемого мирного соглашения" для Киева

Ранее адмирал Бауэр заявлял о неготовности Североатлантического альянса ответить на "угрозу" России в любом месте вдоль границ стран блока.

Обложка ©

Минобороны РФ

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров