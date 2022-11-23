Россияне ежегодно выбрасывают миллион тонн шин. При этом переработкой таких отходов занимается 80 компаний, их мощности позволяют утилизировать лишь треть от всего поступающего объёма. Чтобы исправить ситуацию, необходимо совершенствование Расширенной ответственности производителей (РОП), сообщили в Российском экологическом операторе.

"Если мы говорим в отношении так называемого норматива утилизации, это такой термин, существующий пока в настоящий момент в системе РОПа, он говорит о том, сколько производитель соответствующего вида товаров должен условно переработать либо сам, либо заплатить экосбор — это 30%. Исходя из этого, 70% производства вообще оказывается вне рамок покрытия институтом РОП, и это обуславливает достаточно низкий процент переработки", — цитирует телеканал "360" гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

РОП направлен на то, чтобы производители ряда товаров отвечали и за их утилизацию. Для этого есть две возможности: либо самим заниматься переработкой, либо платить экосбор, средства с которого направят на создание мощностей по утилизации. При этом компания получает "скидку" на экосбор, если использует вторсырьё в упаковке, и тем самым участвует в развитии экономики замкнутого цикла.