Эрдоган планирует начать трансграничную операцию в Сирии "в подходящее время"

Анкара начнёт новую трансграничную операцию в наиболее подходящее для этого время, она может охватить города Кобани, Манбидж и Телль-Рифаат. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Удары с воздуха по террористам в Сирии и Ираке являются только началом. Мы никогда ещё не были настолько серьёзно настроены, чтобы обеспечить безопасность наших границ. Мы приступим к проведению операции в самое подходящее для нас время", — сказал он, выступая в парламенте.

В ходе операции турецкая сторона намерена очистить сирийские города Кобани, Манбидж и Телль-Рифаат, добавил глава государства. При этом Эрдоган указал, что администрации в Сирии и Ираке не должны ощущать опасность, ведь Анкара намерена обеспечить территориальную целостность этих стран.