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23 ноября, 10:17

Эрдоган планирует начать трансграничную операцию в Сирии "в подходящее время"

Анкара начнёт новую трансграничную операцию в наиболее подходящее для этого время, она может охватить города Кобани, Манбидж и Телль-Рифаат. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Удары с воздуха по террористам в Сирии и Ираке являются только началом. Мы никогда ещё не были настолько серьёзно настроены, чтобы обеспечить безопасность наших границ. Мы приступим к проведению операции в самое подходящее для нас время", — сказал он, выступая в парламенте.

В ходе операции турецкая сторона намерена очистить сирийские города Кобани, Манбидж и Телль-Рифаат, добавил глава государства. При этом Эрдоган указал, что администрации в Сирии и Ираке не должны ощущать опасность, ведь Анкара намерена обеспечить территориальную целостность этих стран.

Эрдоган заявил, что Турция имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии

Эрдоган заявил, что Турция имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии

Напомним, в последние дни Турция наносит удары по северу Сирии и северу Ирака, называя это воздушной операцией против Рабочей партии Курдистана (РПК). Так, под огонь попал приграничный город Кобани в Сирии. По данным СМИ, это стало ответом на произошедший в Стамбуле теракт, в котором Анкара подозревает РПК.


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Сайт президента Турции

Артур Лапсаков

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