Эрдоган заявил, что Турция имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии

Турция имеет право самостоятельно решать проблемы на севере соседней Сирии. Соответствующее заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция имеет право отлавливать и наказывать участвующих в нападениях на нашу страну террористов как внутри страны, так и за её пределами. Мы имеем право сами решать свои проблемы на севере Сирии", — сказал турецкий лидер, выступая в парламенте республики.

Эрдоган также отметил, что спецоперация "Коготь-меч" на севере Сирии и Ирака является "только началом". Турецкая сторона будет делать всё для обеспечения безопасности своих границ, подчеркнул он.