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23 ноября, 09:31

Против саратовского депутата возбудили уголовное дело из-за постов о событиях в Буче

Против саратовского депутата от КПРФ Непеина возбудили дело о фейках про ВС РФ

<p>Олег Непеин. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Олег Непеин. Фото © Telegram / SHOT

Против саратовского депутата от КПРФ Олега Непеина возбудили уголовное дело о фейках из-за высказываний о Российской армии, пишет SHOT.

Поводом для этого стали его публикации в телеграм-канале, в которых он давал оценку событиям в Буче. Кроме того, он выкладывал посты со свастикой и другой символикой нацистской Германии.

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Известно, что Олегу Непеину 67 лет, он депутат сельсовета в Хопёрском. Мужчина известен тем, что в 2016 году совершил пеший поход к губернатору и попросил сменить руководство района. Позже его лишили полномочий депутата, поскольку он не предоставил данные о доходах. В 2021 году он был снова избран от партии КПРФ.

Ранее Лайф рассказывал о том, что уволен журналист западного агентства Associated Press, который опубликовал материал о падении "российских ракет" в польском Пшеводуве.

Илья Суриков
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