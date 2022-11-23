Против саратовского депутата возбудили уголовное дело из-за постов о событиях в Буче

Против саратовского депутата от КПРФ Олега Непеина возбудили уголовное дело о фейках из-за высказываний о Российской армии, пишет SHOT.

Поводом для этого стали его публикации в телеграм-канале, в которых он давал оценку событиям в Буче. Кроме того, он выкладывал посты со свастикой и другой символикой нацистской Германии.

Известно, что Олегу Непеину 67 лет, он депутат сельсовета в Хопёрском. Мужчина известен тем, что в 2016 году совершил пеший поход к губернатору и попросил сменить руководство района. Позже его лишили полномочий депутата, поскольку он не предоставил данные о доходах. В 2021 году он был снова избран от партии КПРФ.