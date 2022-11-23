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23 ноября, 09:26

Кличко: Киев может ожидать худшая зима со времён Второй мировой войны

В случае плохого сценария властям Киева придётся эвакуировать часть города. Нынешняя зима может быть самой худшей со времён Второй мировой войны, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Киев может ожидать худшая зима со времён Второй мировой войны. Если дело пойдёт по самому плохому сценарию, возможно, придётся эвакуировать часть города, хотя власти не хотят, чтобы до этого дошло", — сказал он в интервью Bild.

Градоначальник также обратился к властям Германии, призвав ускорить поставки генераторов и гуманитарной помощи.

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Артур Лапсаков

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